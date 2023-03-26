Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da yıkıma neden olurken Gölbaşı ilçesinde tarımı canlandırma amacıyla Ziraat Mühendisi ve Uzman Proje Danışmanı Gizem Bilgili'nin girişimleri ile üreticilere ayçiçek tohumu dağıtıldı.

Tohum Derneği ve Yudum firması tarafından 60 çiftçiye ücretsiz dağıtılan Ayçiçek tohumları depremde ağır hasar gören Gölbaşı için tarımın yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Ekimden hasatta ve pazar ağına kadar çiftçilerin yanında ve destekçisi olduğunu ifade eden Ziraat Mühendisi ve Uzman Proje Danışmanı Gizem Bilgili,"Deprem sadece canlarımızı almadı, değerlerimiz, anılarımız ve geleceğimiz de enkaz oldu, gitti. İşte yeniden ayağa kalkmak için de tarımı tekrar güçlendirmemiz lazım. İlk iş olarak ayçiçekle başladık. Ayçiçeği tohumlarımız Gölbaşı'ya, Adıyaman'a, tüm ülke topraklarına bereket getirsin" dedi.

İlk olarak 60 çiftçi için tohum dağıttıklarını belirten Bilgili, Gölbaşı tarımının canlanması için girişimlerinin aralıksız devam edeceğine işaret etti.

Girişimlerinin devam edeceğini belirten Gizem Bilgili konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bereketli topraklarımızın yeniden canlanması için bugün Gölbaşı ilçemizde ayçiçeği üretimi yapan küçük ölçekli üreticilerimizden toplamda 60 kişiye ücretsiz tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Tohum dağıtımı listesi oluşturulurken küçük ölçekli üretim yapan üreticilerimize öncelik verilmiş olup hakkaniyetli bir dağıtım olduğunu düşünmekteyiz. Ancak girişimlerimiz devam edecek. Bu münasebetle başta deprem bölgesinde etkilenmiş küçük ölçekli ayçiçeği üreticilerimize ücretsiz tohum talebimi kabul eden ve koordinasyon sağlamaya fırsat veren Yudum Yağ Firması ve Tohum Derneği Başkanı Musa Kaya beyefendiye şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Dağıtım kapsamında Gölbaşı Orman İşletme Şefimiz Mehmet Uylu ‘ ya ve Çelik Köyü muhtarımız Mürsel Ünal beyefendiye de emekleri için ayrıca teşekkür ederim."



Kaynak : PHA