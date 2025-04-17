Adıyaman’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kahta Büro Amirliği ekiplerince koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen planlı operasyonda, R.K. isimli şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 138 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve zehir tacirlerine hiçbir şekilde geçit verilmeyeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA