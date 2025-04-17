“Zehirli bir siyaset dili”

Söz konusu açıklamada Çelik, CHP liderinin açıklamalarının Türkiye’de siyasi ortamı zehirleyen ve sosyal hayatın fay hatlarını tetiklemeyi amaçlayan bir zihniyeti yansıttığını belirterek, “Bu dil, siyasi muhalefet dili olarak adlandırılamaz. Bu dil, toplumsal barışa zarar veren bir siyasal kaos üretimidir” dedi.

“Asıl hedef demokrasidir”

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına ‘cunta’ diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir.”

“Kaos kampanyasına öncülük ediyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sosyal hayatı gerilim hattına dönüştürmeye çalıştığını ileri süren Çelik, bu durumu bir “kaos kampanyası” olarak tanımladı. Açıklamada, “Özgür Özel, sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kampanyaya öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir” değerlendirmesi yer aldı.

“Milli iradeye karşı girişimlere geçit yok”

Çelik, söz konusu açıklamasının sonunda, geçmişteki benzer girişimlerin de milli iradeye zarar verme amacı taşıdığını hatırlatarak, “Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA