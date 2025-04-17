“Türkiye su zengini değil, su stresi yaşayan bir ülkedir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde suyun stratejik değerinin giderek arttığına dikkat çekerek, “Daha önce petrol ve karbon yakıtlar için edilen kavgaların, önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağı görülüyor. Çünkü su, yüzyılın en stratejik ve değerli kaynağıdır” dedi.

İklim değişikliği, nüfus artışı, kuraklık ve kentleşmenin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını ifade eden Erdoğan, “Türkiye su zengini bir ülke değildir, tam aksine su stresi çeken bir ülkeyiz. Gerekli tedbirleri almaz, şimdiden harekete geçmezsek çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz” şeklinde konuştu.

“Su yönetimi, milli güvenlik politikasıdır”

Erdoğan, suyun korunması, verimli kullanımı ve yönetimi konusundaki stratejik yaklaşıma dikkat çekerek, “Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek bizim için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir” ifadesini kullandı.

“GAP, Cumhuriyet tarihimizin en büyük kalkınma hamlesidir”

Silvan Sulama Tüneli’nin Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında hayata geçirilen dev bir yatırım olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, GAP'ın Türkiye’nin en büyük kalkınma projelerinden biri olduğunu söyledi. Erdoğan, “GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye ekonomisi inşallah şaha kalkacaktır” dedi.

“Dev yatırımlar vizyon farkını gösteriyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefeti de eleştirdi. “Tek başına bu proje bile bizimle muhalefet arasındaki vizyon farkını ortaya koymaya kafi. Bir tarafta ülkesine ve milletine aşkla hizmet eden adanmış bir kadro var, diğer tarafta ülkesini Batı’ya ve batılı medya kuruluşlarına her gün şikayet eden zavallı bir zihniyet var” ifadelerini kullandı.

“Terörsüz Türkiye, güçlü kalkınma”

Konuşmasının devamında Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle birlikte terörle mücadeleye de vurgu yapan Erdoğan, “Biz terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirmeye, 85 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini güçlendirmeye bakıyoruz. Ana muhalefet sahte gündemlerle oyalanırken biz bugün olduğu gibi dev eserler ve yatırımlarla ülkemizi büyütmeye inşallah devam edeceğiz” diye konuştu.

Silvan Sulama Tüneli Projesi, tamamlandığında yüz binlerce hektarlık tarım arazisine can suyu sağlayacak ve bölge ekonomisine yıllık milyarlarca liralık katkı sunacak stratejik bir yatırım olarak öne çıkıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu’nun tarımsal potansiyelinin daha etkin şekilde kullanılması hedefleniyor.

Kaynak : PHA