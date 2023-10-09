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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen Uyuşturucu Operasyonlarında 148 zehir tacirinin daha yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep olmak üzere 21 ilde düzenlenen Uyuşturucu Operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, 21 il il zehir tacirlerinin ve ele geçirilen malzemelerin listesini yayınlayarak, operasyonları yapan kahraman Jandarm ve Polisi tebrik etti.