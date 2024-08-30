Kutlamalar Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunumuyla Başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Adıyaman'da sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Vali Vekili Ali Erdoğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere katıldı. Çelenk sunumunun ardından protokol üyeleri, Valilik Makamı'nda tebrikleri kabul etti.

Valilik Konferans Salonunda Törenler Devam Etti

Tebrikat töreninin ardından kutlama programı, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle devam etti. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Şiirlerle 30 Ağustos Ruhu Canlandı

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ruhunu ve anlamını yansıtan şiirler okundu. Şiirler, katılımcılara duygusal anlar yaşattı ve zaferin coşkusunu bir kez daha hatırlattı.

Geniş Katılım

Adıyaman'da düzenlenen törene, Vali Vekili Ali Erdoğan, Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Zaferin 102. Yıl Dönümünde Minnet ve Şükran

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü vesilesiyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk rahmet ve minnetle anıldı. Törende, "Kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bizlere bu toprakları vatan bırakan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin Zafer Bayramı’nı kutluyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA