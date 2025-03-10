“Özdağ’ın Tutukluluğu Siyasetten Uzaklaştırma Çabasıdır”

Konuşmasına, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluk sürecine değinerek başlayan Karamahmutoğlu, 50 gündür iddianamenin hazırlanmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Adalet Bakanı'na ve yargıya soruyoruz: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı daha ne kadar siyasetten uzak tutacaksınız? Daha ne kadar Silivri’de tutacaksınız? İddianameyi neden hazırlamıyorsunuz? Görmüyor musunuz, biz Zafer Partililer boyun eğmeyecek Türk milliyetçileriyiz."

“Suriye Suriyelilerindir, Türkiye'deki Sığınmacılar Geri Dönmelidir”

Türkiye’deki düzensiz göçmen politikalarını eleştiren Karamahmutoğlu, Suriyelilerin artık ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi:

*"Bugün Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı sayısı 13 milyona yaklaştı. Bu kişiler, hem Türk halkı hem de ekonomisi üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır.

Avrupa’da halkını korumak için göçmen karşıtı politikalar üreten hükümetler seçiliyor. Türk halkı da kendi milli kimliğini ve vatanını korumalıdır.

Suriye, Suriyelilerindir ve orada yaşamalıdırlar. Türkiye, daha fazla göç yükü taşıyamaz!"*

"PKK ve YPG Meşru Zeminde Tutulmamalıdır"

Karamahmutoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını ve hükümetin çözüm süreci yürüttüğü iddialarını eleştirerek, hükümetin DEM Parti’yi Cumhur İttifakı’na dahil etmeye çalıştığını iddia etti:

*"AKP hükümeti, terör örgütüyle pazarlık yapıyor. Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla başlayan bu süreç, aslında PKK ve YPG’nin meşruiyetini artırma çabasıdır.

Bugüne kadar 3 kez halk oylamasına giden AKP, neden şimdi sandıktan kaçıyor? Anayasa değişikliğini neden halktan kaçırarak Meclis’te kapalı kapılar ardında yapmaya çalışıyor?

Çünkü artık eski gücünde olmadığını, seçmen desteğini kaybettiğini biliyor.

Hükümet, DEM Parti’yi Cumhur İttifakı’na dahil ederek 400 sandalyeye ulaşmayı ve anayasayı değiştirmeyi planlıyor. Böylece, Türkiye terör örgütüne talepte bulunan bir devlet konumuna düşürülüyor."*

"Suriye’deki Mezhep Savaşını Türkiye’ye Taşımaya Kimsenin Hakkı Yoktur"

Suriye’nin Hama, Humus, Lazkiye ve Tartus bölgelerinde Alevilere yönelik saldırılara değinen Karamahmutoğlu, hükümetin bu katliamlara karşı sessiz kalmasını eleştirdi:

*"Suriye'de bir katliam yaşanıyor!

Suriye’deki otomobilin direksiyonunda Ahmet eş-Şara oturuyor, yan koltuğunda ise AKP hükümetinin bürokratları var.

Üzerinde zerre otoriteniz varsa, bu mezhep temelli katliama itirazlarınızı dile getirin!

Suriye'deki Nusayri Araplar mezhep temelli bir soykırıma maruz kalıyor. Hükümetin kamu kaynaklarıyla finanse ettiği medya, bu katliamın üstünü örtmeye çalışıyor.

O gazetelerde maaşla yazı yazan köşe yazarları, bu yangına benzin dökmekten vazgeçmelidir. Suriye’deki mezhep savaşını Türkiye’ye taşımaya kimsenin hakkı yoktur!

Bu, Türkiye’yi büyük bir tehlikeye sürükler. Türkiye etnik ve mezhepsel çatışmaların içine çekilmeye çalışılıyor. Bunun önüne geçilmeli, Türkiye’nin üniter yapısı korunmalıdır."*

“Hükümetin Sessizliği Türkiye’yi Daha Büyük Tehlikeye Sürüklüyor”

Zafer Partisi Sözcüsü, Türkiye’nin Suriye politikasının yanlış olduğunu ve bu yanlışın bedelini Türkiye’nin ödediğini belirtti:

*"Ne yazık ki, Suriye’de hem etnik temelli hem de mezhep temelli ayrışma ve çatışma potansiyeli devam etmektedir. AKP hükümetinin bu süreci yönetememesi, Türkiye'yi bu çatışmalara daha fazla sürükleyecektir. Türk halkı bu oyuna gelmemelidir! Türkiye’nin milli birliği, dış politikada sergilenen zafiyet yüzünden zarar görmemelidir."*

"Terörle Pazarlık Yapmak Türkiye’yi Moral Üstünlüğünü Kaybettiği Bir Ülke Haline Getiriyor"

Karamahmutoğlu, PKK ile sürdürülen iddia edilen müzakerelerin Türkiye’yi "terörle mücadelede geri plana düşürdüğünü" savundu:

*"Türkiye, terör örgütüyle pazarlık yapan bir devlet konumuna düşürülemez!

PKK ve YPG’nin siyasi meşruiyet kazanmasına izin vermek, Türkiye'nin mücadele ettiği bütün terör örgütlerine cesaret verecektir.

Bugün yapılan pazarlıklar, Türkiye’yi moral üstünlüğünü kaybetmiş bir ülke haline getiriyor. AKP hükümeti, kendi siyasi çıkarları için Türkiye’nin güvenliğini tehlikeye atıyor!"*

Zafer Partisi'nden Hükümete Çağrı: “Suriye Politikası Acilen Değiştirilmeli”

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, AKP hükümetinin Suriye ve terör politikalarında köklü bir değişikliğe gitmesi gerektiğini belirterek şu çağrıyı yaptı:

*"Türkiye’nin ulus bütünlüğünü ve güvenliğini korumak için atılması gereken adımlar bellidir:

1-Suriye’deki mezhep temelli katliamları durdurmak için açık ve sert bir tavır alınmalıdır.

2-Sığınmacı politikası değiştirilmeli, Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hızlandırılmalıdır.

3-Terör örgütleriyle pazarlık süreci derhal sonlandırılmalı, Türkiye moral üstünlüğünü yeniden kazanmalıdır.

4-Türkiye'nin üniter yapısını tehdit eden dış politikalar terk edilmelidir.

Bu adımları atmazsanız, Türkiye’nin güvenliğini ve birliğini tehlikeye atmış olursunuz. Zafer Partisi olarak, bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz!"*

Karamahmutoğlu, Zafer Partisi’nin Türkiye’nin milli birliğini koruma mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğini ve hükümeti bu konularda hesap vermeye zorlayacaklarını belirterek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA