Tahmini Okuma Süresi: dakika

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede bulunan işletmelerde denetimlerini rutin aralıklarla sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumak için market, kasap, fırın, kuruyemişçi gibi işletmelerde hijyen, gramaj ve ürünlerin son kullanma tarihi denetimleri yapan zabıta ekipleri denetlemeler sırasında kurallara uymayan işletmelere ihtar ve cezai işlem uyguladı.

Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran ekipler bu işletmelerdeki ürünleri ve imalathaneleri kontrol etti. İşletmecileri özellikle imalathanelerde ve ürünlerin muhafaza edildiği yerlerde hijyene azami derecede dikkat etmeleri konusunda uyaran zabıta ekipleri, ekmek, hamur işi ve tatlı gibi ürünlerin eldiven ve temiz malzemeler kullanılarak yapılmasını hatırlattılar.

Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarını teyit ettiler. Zincir marketlerde de ürünlerin etiket fiyatı ve kasa fiyatı karşılaştırması yapan ekipler, fiyatları tutmayan ürünler için ilgili işletmelere ihtar uyguladı.

Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında işlem yapan Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürecek.



Kaynak : PHA