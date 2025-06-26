Zabıta Müdürü Çoşkun: "Halk sağlığını riske atacak hiçbir duruma müsamaha göstermiyoruz"

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürü Şeyho Coşkun, yürütülen denetim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Coşkun, kent genelinde toplam 2.897 iş yerinin denetlendiğini belirtti. Özellikle ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi yapan 546 işletmede, ürünlerin son kullanma tarihleri, üretim alanlarının hijyen koşulları, çalışanların kişisel temizliği, ruhsat durumu ve fiyat tarifeleri titizlikle incelendi.

“Denetimlerimizde yalnızca kontrol etmekle kalmadık, aynı zamanda işletmeleri bilgilendirdik. Eksiklik tespit ettiğimiz durumlarda gerekli uyarıları ve işlemleri yaptık. Halk sağlığını riske atacak hiçbir duruma müsamaha göstermiyoruz,” diyen Coşkun, bu çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.

“Başkan Tutdere’nin talimatları doğrultusunda denetimlerimiz sürecek”

Coşkun, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatları doğrultusunda, gıda güvenliği ve tüketici sağlığını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Coşkun, “Amacımız hemşerilerimizin sağlıklı, hijyenik ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşa uyarı: Etiketsiz, tarihi geçmiş ürünlere dikkat

Zabıta ekipleri, denetimlerde karşılaşılan olumsuzluklar karşısında idari işlemler uygulanırken, vatandaşlara da etiketli ve tarih bilgisi bulunan ürünleri tercih etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler, halkın bilinçli tüketici yaklaşımının da denetimlerin etkinliğini artıracağını belirtti.

Kaynak : PHA