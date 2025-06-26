"Asrın felaketinde 7 Şubat’ta Adıyaman’a ulaştık"

Kurtuluş Kilisesi Derneği Adıyaman Bölge Sorumlusu Kubilay Kozacıoğlu, yaptığı açıklamada, felaketin hemen ardından bölgeye ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Asrın felaketi olarak adlandırılan bu yıkımın hemen ardından, 7 Şubat’ta Adıyaman’a ulaşarak merkez başta olmak üzere çevre köylere yardım ulaştırmak için ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma başlattık. Yerel yönetimlerle ve yurtdışı yardım kuruluşlarıyla koordineli yürüttüğümüz faaliyetler binlerce insanın yaşamına doğrudan dokundu.”

Günde 4 bin kişilik sıcak yemek, düzenli köy yardımları

Kozacıoğlu, Adıyaman’da sürdürülen yardım çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Adıyaman’da her gün 4 bin öğün sıcak yemek dağıttık. Gıda, hijyen, çadır, yakıt ve giyim gibi temel ihtiyaçları düzenli şekilde ulaştırdık. Özellikle K12 Konteyner Kent ve diğer alanlarda yaşayan depremzedelere kesintisiz destek verdik. Adıyaman’ın köylerine ilk başta haftalık, sonra aylık düzenli yardımlar götürdük.”

Kozacıoğlu ayrıca, Adıyaman Belediyesi ile iş birliği yaparak yurtdışından gelen yardımların gemi yoluyla ulaştırıldığını ve bu yardımların belediyenin sosyal marketlerine düzenli olarak aktarıldığını ifade etti.

“İnsanlığın dini, ırkı olmaz”

Yardımların insanî bir sorumlulukla yapıldığını vurgulayan Kozacıoğlu, şu mesajı verdi:

“Yeryüzündeki bütün toplumlar tarihleri boyunca büyük felaketlerle yüzleşmiştir. 6 Şubat depremi bize bir kez daha gösterdi ki bütün insanlar kardeştir. İnsanlığın dini, ırkı olmaz. Dinlerimiz farklı olsa da acılarımız aynı oluyor. Kardeş, kardeşine yardım etmelidir. Başka yerde aç duran, yardıma muhtaç insanlar varken rahat evlerimizde oturmamız doğru değildir.”

Kozacıoğlu, yardımların ulaştırılmasında destek veren Dernek Başkanı İhsan Yinal Özbek’e ve tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Kurtuluş Derneği yardımları sürdürmeye devam edecek

Dernek yetkilileri, afet sonrası yalnızca ilk müdahaleyle sınırlı kalmayıp, uzun soluklu destek stratejisiyle bölgedeki çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. Özellikle konteyner kentlerde yaşayan ailelere yönelik sosyal ve insani yardımların devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PHA