Basın Açıklaması Ahmet Saygı Tarafından Okundu

UMFED Genel Başkan Yardımcısı adına yapılan basın açıklaması, Federasyonun Genel Başkan Basın Danışmanı Ahmet Saygı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, özellikle Kahta’daki uyuşturucu kullanımının “alarm verici boyutlara ulaştığı” belirtilerek, yaşanan toplumsal çöküşe karşı acil müdahale çağrısı yapıldı.

“Artık Rakamları Değil, Hayatları Konuşmak Zorundayız”

Ahmet Saygı, UMFED adına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kahta’da uyuşturucu kullanımı alarm verici boyutlara ulaştı. Gençlerimiz göz göre göre karanlığa sürükleniyor. Artık sadece rakamları değil, hayatları konuşmak zorundayız.”

Toplumun Tüm Kesimlerine Sorumluluk Çağrısı

Açıklamada, uyuşturucunun yalnızca bireyleri değil, aynı zamanda aileleri ve toplumun tümünü çökerten bir tehdit olduğunun altı çizilerek, toplumun her kesimine sorumluluk çağrısı yapıldı. Başta kolluk kuvvetleri, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri olmak üzere herkesin taşın altına elini koyması gerektiği vurgulandı.

UMFED’in Mesajları: “Bu Karanlığa Teslim Olmayacağız”

Basın açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti:

“Uyuşturucu satıcıları mahalle aralarında ölüm saçarken suskun kalamayız.”

“Bizler, gençlerimizin yanında; uyuşturucunun karşısındayız.”

“Bu karanlığa teslim olmayacağız. Bir çocuk daha kaybolmasın diye mücadelemizi büyüteceğiz.”

Saha Çalışmaları Sürecek

UMFED yetkilileri, Kahta başta olmak üzere Adıyaman’daki riskli bölgelerde saha çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini duyurdu. Federasyon, önleyici eğitim faaliyetleri, aile bilgilendirme toplantıları ve gençlere yönelik rehabilitasyon desteklerinin genişletileceğini de bildirdi.

Kaynak : PHA