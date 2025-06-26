“Şehirleri imar etmezseniz nesilleri ihya edemezsiniz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada İstanbul’da başlatılan projelere ilişkin bilgi verdi. 2027 yılının yaz aylarında toplam bin 930 bağımsız bölümün tamamlanarak teslim edileceğini belirten Erdoğan, “Dirençli İstanbul hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. İnsan odaklı, çevreye duyarlı, planlı ve güvenli şehirler inşa etmek şehircilik anlayışımızın merkezinde yer alıyor” dedi.

“Deprem milli güvenlik meselesidir”

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve 6 Şubat depremlerine değinen Erdoğan, depremlerin hazırlıksız yakalanılması durumunda büyük acılar doğurabileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Deprem, hazırlıklarımızı tamamlamadan her an kapımızı çalabilir. Kentsel dönüşüm bizim için tercih değil; adeta milli güvenlik meselesidir. Bu gerçeği dikkate alarak hareket etmek mecburiyetindeyiz.”

“2 milyondan fazla bağımsız birim dönüştürülüyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde 2 milyon 317 bin bağımsız birimin dönüşümünün sürdüğünü ifade ederek, destek paketlerini şu sözlerle açıkladı:

“İş yerleri için hibe desteğini 437 bin 500 liraya, taşınma yardımını ise 125 bin liraya çıkardık. Bir iş yerinin dönüşümüne yönelik devlet desteği 1 milyon liraya ulaştı. İstanbul’da 1 milyon 17 bin konut ve iş yeri dönüşüm kapsamında. Yarısı Bizden kampanyasıyla şu anda 63 bin ev ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor.”

CHP’ye sert eleştiri: “Rantsal dönüşüm yaftası vurdular”

Konuşmasının devamında ana muhalefet partisine yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, CHP’nin ve bazı çevrelerin kentsel dönüşüm projelerine “rantsal dönüşüm” etiketiyle karşı çıktığını belirtti. Erdoğan, “Biz Tozkoparan’da güvenli yuvalar inşa ederken karşımıza dikildiler, protestolar düzenlediler, mahkemelere koştular. Beraber hareket ettikleri marjinallerle birlikte bu projeleri engellemeye çalıştılar” dedi.

Erdoğan, 6 Şubat depremleri öncesinde de benzer şekilde engelleme girişimlerinin olduğunu anımsatarak, “Neticede 53 binden fazla canımızı kaybettik. Bu milletçe hepimizin yüreğini yaktı. Ancak muhalefet ne ders aldı ne de ibret” ifadelerini kullandı.

“CHP’nin gündeminde mutlak butlan var, hizmet yok”

Erdoğan, ana muhalefetin gündemini sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:

“Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var, hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok. İstanbul’daki yolsuzlukların üzerini örtmek için bizi sığ tartışmalarla oyalamaya çalışıyorlar. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.”

“Kentsel dönüşüm kararlılıkla sürecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm konusunda kararlılık mesajı verdi. Projelerin ideolojik tartışmalara kurban edilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Dirençli şehirler inşa etme çabalarımızın önünü kesmeye çalışanlara prim vermeyeceğiz. Milletimizin güvenli yaşam hakkı her türlü siyasi tartışmanın üzerindedir” dedi.

Kaynak : PHA