“Halk TV’yi susturmak, muhalefetin sesini kısmak istiyorlar”

RTÜK’ün Halk TV’ye yönelik cezasının, üçüncü ihlalde lisans iptaline yol açabileceğini hatırlatan Özel, “Verilen bu karar doğrudan halkın haber alma hakkını, muhalefetin sesini duyurmasını hedef alan bir süreçtir. RTÜK’ün hasmane tutumu ve bazı televizyon konuklarının sürekli Halk TV’yi hedef göstermesi bu yaklaşımın parçasıdır” dedi.

“Yargıdan döneceğine inanıyorum”

Özgür Özel, RTÜK’ün kararının yargıdan döneceğine inandığını belirterek şunları kaydetti:

“İdari yargı sürecinde yürütmeyi durdurma ve cezanın iptali gibi başvurularla bu haksız kararın geri çevrileceğini düşünüyorum. Bu, sadece Halk TV’yi susturma değil; aynı zamanda 30 Haziran sonrası oluşabilecek muhalefet tepkisini de bastırma girişimidir.”

“Yıkılmakta olan bir tek adam rejiminin dizleri titriyor”

Açıklamalarında mevcut iktidarı otoriter yöntemlere başvurmakla eleştiren Özel, “Silivri Cezaevi’nde cumhurbaşkanı adayı, büyükşehir belediye başkanları, parti yöneticileri var. İç avluyu öyle doldurdular ki orası adeta alternatif bir hükümet gibi. Halk TV gibi bir kurum ise dürüst yayıncılığıyla hedefte. Bu anlayış bir korkunun ürünüdür” ifadelerini kullandı.

“Kaygı değil, mücadele zamanı”

CHP’nin birinci parti konumuna işaret eden Özgür Özel, toplumu umutsuzluğa kapılmamaya çağırdı:

“47 yıl sonra CHP birinci parti olmuş. İlk kez AK Parti seçim kaybetmiş. Biz bu başarıyı birbirimizi kollayarak sağladık. Şimdi mücadele zamanıdır. Size verilen bu cezalar korkunun göstergesidir. Enseyi karartma zamanı değil.”

“Türkiye demokrasiyle huzur ve zenginliğe ulaşır”

CHP lideri Özel, dünyadaki otoriter rejimlerin çöküşüne örnekler vererek Türkiye’de demokratik sistemin korunması gerektiğini belirtti:

“Saddam, Kaddafi, Esad gibi tek adam rejimleri demokrasiye yönelseydi, başarılı olurdu. Bizim muhteşem bir Cumhuriyetimiz var. Demokrasimizin kıymetini bilirsek, hepimiz kazanırız. Gençlerimiz mutlu olur, Türkiye Avrupa’nın en güçlü ülkelerinden biri haline gelir.”

“Bu ülkenin sonu felaket olur”

Açıklamasının sonunda uyarılarda bulunan Özel, “Demokrasinin kıymetini bilmezseniz sonumuz felaket olur. 'Erdoğan’ın sonu felaket olur' demiyorum, hepimizin sonu felaket olur, bu ülkenin sonu felaket olur. Gelin, hep birlikte sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA