"Başarı değerlendirmesinde toplum ikiye bölündü"

Katılımcıların yüzde 43,1’i “Evet”, yüzde 43,1’i “Hayır” dedi

Sosyal medya platformu X üzerinden iki gün boyunca açık tutulan ankete göre, Kahta halkı Başkan Hallaç’ın performansını neredeyse tam ortadan ikiye ayırarak değerlendirdi. “Evet” ve “Hayır” seçeneklerinin her biri yüzde 43,1 oranında oy alırken, “Değerlendirmek için erken” diyenlerin oranı ise yüzde 13,7 olarak ölçüldü.

Toplumun üçte biri kararsız veya beklemede

Araştırma şirketlerinin sıklıkla vurguladığı kararsız seçmen profili, bu ankette de kendini gösterdi. Katılımcıların üçte birine yakını henüz net bir değerlendirme yapmaktan kaçındığını belirtirken, bu durumun kamuoyundaki beklenti ve gözlem sürecinin sürdüğünü gösterdiği ifade ediliyor.

“Veriler, seçmen eğilimlerinde kutuplaşmanın işareti olabilir”

Perre Haber Ajansı editöryal analizine göre; “Evet” ve “Hayır” yanıtlarının tam eşit çıkması, kamuoyunda Başkan Hallaç’a yönelik hem güçlü bir destek hem de dikkat çekici bir eleştirinin varlığına işaret ediyor. Uzmanlar, bu tür sonuçların, yerel yönetim performansının geniş kesimlerce yakın takibe alındığı ve ilçede politik bilinç düzeyinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanabileceğini belirtiyor.

Anket serisi diğer ilçelere yayılacak

Perre Haber Ajansı yetkilileri, Kahta ile başlayan anket serisinin Adıyaman merkez ve tüm ilçe ile beldeleri kapsayacak şekilde süreceğini açıkladı. Bu kapsamda, vatandaşların belediye başkanlarına yönelik değerlendirmeleri perreajans sosyal medya hesabı üzerinden toplanmaya devam edecek.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun sesine kulak vermek ve demokratik katılımı teşvik etmek amacıyla anketlerimizi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı @perreajans hesabımızı takip ederek görüş bildirmeye davet ediyoruz. Anketler herhangi bir yönlendirme ya da siyasi amaç taşımamakta olup, yalnızca halkın eğilimlerini ölçmeyi hedeflemektedir."

Kaynak : PHA