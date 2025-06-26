"Sünnokratik Yeni Osmanlıcılık" ifadesi cezaya gerekçe gösterildi

RTÜK üyesi Tuncay Keser’in verdiği bilgilere göre, Halk TV’ye uygulanan 10 günlük yayın durdurma cezası, "Sansürsüz" programında Prof. Dr. Tolga Yarman’ın, İran’a yönelik saldırı bağlamında kullandığı “Sünnokratik Yeni Osmanlıcılık” ifadesi nedeniyle verildi. RTÜK, bu ifadenin mezhepsel ayrışmaları körükleyebileceğini savunarak cezayı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ilkesi kapsamında değerlendirdi.

Ayrıca, aynı programda CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mehmet Uçum’a yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 3 oranında idari para cezası uygulandı.

Tele 1 ve SZC TV’ye de yaptırımlar uygulandı

Tele 1’e, Merdan Yanardağ’ın “4 Soru 4 Yanıt” programında Akit gazetesi manşetini eleştirdiği sözleri nedeniyle yüzde 3 para cezası verildi. SZC TV’de Türker Ertürk’ün "Türkiye’deki iktidar BOP’un realizasyonuna hizmet ediyor" ifadeleri de benzer gerekçeyle cezalandırıldı.

RTÜK üyelerinden sert açıklamalar: "Karartılan ekranlar değil, demokrasidir"

RTÜK üyesi Tuncay Keser, iktidar politikalarına yönelik eleştirilerin sistematik şekilde sansürlendiğini belirterek, “RTÜK, eleştiri hakkını ve siyasi tartışma özgürlüğünü tek yanlı yaptırımlarla yok sayıyor. Türkiye, ‘yerli ve milli’ tanımı altında tek sese mahkûm edilmek isteniyor. Bu tablo, demokrasi açığının somut göstergesidir” dedi.

Keser, ekran karartmanın ardından benzer bir ihlalin tekrarlanması halinde Halk TV için lisans iptalinin de gündeme geleceğini söyledi.

Taşcı: “RTÜK Başkanı'nın kılıcı televizyonların üzerinde sallanacak”

RTÜK üyesi İlhan Taşcı ise alınan karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek, “Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin lisansı iptal edilebilir, ekranları tamamen karartılabilir. RTÜK Başkanı'nın kılıcı televizyonların üzerinde sallanacak” ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerden art arda tepkiler geldi

RTÜK’ün aldığı karara muhalefet partilerinden de tepki gecikmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “RTÜK; Halk TV, Sözcü TV ve Tele 1’i susturmaya çalışıyor. Halkın haber alma özgürlüğünü ortadan kaldırmak istiyorlar. Gerçeklerden korkmayın! Yanınızdayız!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “RTÜK’ün Halk TV hakkında verdiği karar, iktidarın muhalif vatandaşları da susturma ve ülkeyi yalana mahkûm etme girişimidir. Bu karar kabul edilemez. Muhalefetin bu süreçte daha fazla sorumluluk alması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise yaptığı değerlendirmede, “Verilen cezalar halkın haber alma hakkına açık bir müdahaledir. Karartılmak istenen ekranlar değil, gerçeklerdir. Lisans tehdidiyle susturulmak istenen kanallarla dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Susturma değil, demokrasi ve çoğulculuk” çağrısı

Muhalefet temsilcileri ve RTÜK muhalif üyeleri, ekran karartma ve para cezalarının basın özgürlüğü, ifade hakkı ve çok seslilik açısından ciddi tehdit oluşturduğunu savunarak, demokratik değerlerin korunması çağrısında bulundu.

Halk TV cezası yürürlüğe girdiğinde yayın 10 gün boyunca duracak

RTÜK’ün aldığı kararın tebliğ edilmesinin ardından, Halk TV’nin yayınları 10 gün boyunca durdurulacak. Aynı yayın ilkesinin ihlali tekrar ederse, lisans iptali süreci başlayabilecek.

Kaynak : PHA