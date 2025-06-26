Etkinlikte masaları tek tek dolaşarak ailelerle ve çocuklarla yakından ilgilenen Vali Varol, çocukların sevgi dolu ortamlarda büyümesinin önemine dikkat çekerek, koruyucu ailelerin üstlendiği kutsal görevin toplumsal anlamda büyük değer taşıdığını belirtti.

Vali Varol, geleceğe umutla bakan, çalışkan ve milletine faydalı bireylerin yetişmesinde koruyucu ailelerin devletle omuz omuza yürüttüğü bu önemli sorumluluğu takdirle karşıladıklarını ifade etti. Etkinlik sonunda tüm koruyucu ailelere ve çocuklara sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam temennisinde bulunuldu.

Kaynak : PHA