Gerçekleşen ziyarette, özel güvenlik hizmetlerinin kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasındaki önemi vurgulanırken, bu alanda görev yapan personelin üstlendiği sorumluluklar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Varol, kamu güvenliğine katkılarından ötürü tüm özel güvenlik görevlilerine teşekkür ederek haftalarını kutladı. Ziyaret sonunda özel güvenlik personeline görevlerinde kolaylıklar ve başarılar dileğinde bulunuldu.

Kaynak : PHA