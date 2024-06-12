Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların sağlığını korumak için yapılan rutin denetimlerle gıda satışı yapan işletmeler sıklıkla denetleniyor. Bu kapsamda; gelen ihbar üzerine zabıta ekipleri, Sırrın Mahallesinde bulunan bir soğuk hava deposuna baskın düzenledi. Gece geç saatlerde yapılan baskın ile etiketsiz şekilde şoklanmış tavuk eti ve kemiğine rastlandı. Gıda, Tarım İlçe Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de hazır bulunduğu denetimde yapılan inceleme ile ton tavuk ve ürünlerinin kokmuş ve bozuk olduğu belirlendi. Kapsamlı denetimde el konulan 10 ton kokmuş ve bozuk tavuk eti, Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilmek üzere çöp merkezine taşındı.

Yabancı uyruklu bir vatandaşın kullandığı öğrenilen soğuk hava deposunun ruhsatı olmadığı da tespit edilirken, tutanak hazırlayan ekipler işletmeyi mühürledi.

Kaynak : PHA