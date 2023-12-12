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Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Muhammed Efe Şahin'e ait olan bisikleti binanın bahçesine bırakarak eve geçti. Bir süre sonra evden çıkan Şahin, bisikleti göremeyince güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamerasında kapıyı açan maskeli hırsızlık şüphelisi bisikleti alarak kayıplara karıştığı an saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Şahin daha sonra polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak, görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ismi açıklanmayan şüphelinin daha öncede hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilerek gözaltına alındı. Çaldığı bisiklet sahibine teslim edilirken şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Kaynak : PHA