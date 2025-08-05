“Sıkıntıları yerinde inceledik”



Son dönemde kendilerine ulaşan şikayetler üzerine bölgeye gittiğini belirten Aslan, "Geçenlerde bize gelen sıkıntılardan sonra Musa Peygamber'in oradaki 1. Etap TOKİ'ye gittik. Oradaki vatandaşlarla beraber bir görüşme sağladık. Sıkıntı ve problemleri yerinde inceledik" dedi.



Yol, tabela, moloz ve asansör sıkıntısı



TOKİ girişinde hem yol hem de çevredeki molozların vatandaşları mağdur ettiğini ifade eden Aslan, “TOKİ girişinin sağ ve sol tarafında molozlar var, yol sorunu var. Ayrıca TOKİ olduğuna dair yönlendirme tabelası bile yok. Bu bile büyük bir eksiklik” diye konuştu.



Asansör sorununa da dikkat çeken Aslan, yaşanan bir olay üzerinden örnek vererek şunları söyledi:



“Geçenlerde bir hasta için sağlık ekipleri dördüncü kata çıkmak zorunda kaldı. Asansör çalışmadığı için hastayı indirene kadar hem hasta hem ekipler perişan oldu.”



Fırın ve market yok, karşıya geçmek tehlikeli



Bölgede fırın ve market bulunmamasının günlük yaşamı zorlaştırdığını belirten Aslan, “TOKİ’nin karşısında fırın var ama kara yolundan geçmek çok zor. TOKİ içinde üç dükkân var, bunlardan ikisi market, biri fırın yapılabilir. Ayrıca kara yolu üzerinden karşıya geçiş için bir üst geçit yapılması elzem” dedi.



Aidat yükü vatandaşları zorluyor



Yusuf Aslan, TOKİ sakinlerinin yüksek aidat bedellerinden de şikâyetçi olduğunu söyledi:



“Aylık 2 bin lira aidat, sıcak suyla birlikte 2 ayda bir 3 bin liraya varan bir ödeme yapıyor vatandaşlar. Bu insanlar zaten 6 Şubat depreminin mağdurları. Devletimiz sağ olsun hızlıca konutlar yaptı ama hâlâ eksiklikler tamamlanmadı. Bu yük vatandaşları zorluyor.”



Cami, sağlık ocağı ve altyapı eksikleri



TOKİ bölgesinde ibadet için yalnızca konteynerden oluşan bir cami bulunduğunu belirten Aslan, bu yapının da sağlıklı olmadığını ifade etti. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde de zorluklar yaşandığını belirten Aslan, “Oraya bir sağlık ocağı yapılması şart. Hem cami hem sağlık ocağı ihtiyacı acil” dedi.



“6 Şubat sanki hâlâ devam ediyor”



Konuşmasının sonunda yetkililere çağrıda bulunan Yusuf Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:



“6 Şubat depreminde yara almış insanlarımız, sanki o gün hâlâ devam ediyormuş gibi yaşıyorlar. Bu insanlar zaten fakir, fukara, kenarda kalmış insanlar. En azından bu vatandaşların dertlerini hafifletecek, onları mutlu edecek adımlar atılsın. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Umuyoruz ki yetkililer bu sese kulak verir ve gereken müdahaleyi bir an önce yapar.”



Ak Yol Derneği, bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve vatandaşların sorunlarının çözümü için girişimlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak : PHA