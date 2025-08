Sıcaklarla Birlikte Yangınlar Arttı



Temmuz ayında özellikle sıcak hava koşulları nedeniyle yangın vakalarında ciddi artış yaşandı. Kent genelinde çıkan ev, iş yeri, araç, trafo, bahçe ve ekin yangınlarına hızlı müdahale eden ekipler, zamanında ve etkili çalışmalarıyla olası can ve mal kayıplarının önüne geçti.



Adıyaman’daki görevlerinin yanı sıra ekipler, Hatay’ın Serinyol ilçesine bağlı Alahan Köyü’nde çıkan orman yangınına da destek verdi. Üç gün boyunca bölgede görev yapan Adıyaman İtfaiyesi, söndürme ve soğutma çalışmalarında aktif rol aldı.



Trafik Kazaları ve Kurtarma Operasyonlarında Etkin Müdahale



İtfaiye ekipleri, kent merkezi, Kahta ve Gölbaşı karayolları, ilçe ve köy yollarında meydana gelen trafik kazalarına müdahale etti. Toplamda 57 olaya müdahale eden ekipler, sıkışan vatandaşların kurtarılması ve olası yangın tehlikelerinin önlenmesinde önemli görevler üstlendi.



Yılan Vakalarına Karşı Hassas Müdahale



Sıcak hava nedeniyle yerleşim yerlerine giren yılanlar da Temmuz ayının kurtarma operasyonlarında öne çıkan vakalar arasında yer aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yakaladıkları yılanları doğaya salarak çevre güvenliğini sağladı.



İntihar Girişimleri Önlenerek Can Kaybı Engellendi



Temmuz ayı içerisinde yaşanan 5 intihar girişimi, Adıyaman İtfaiyesi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle önlendi. Bu olaylar, itfaiyenin yalnızca yangın ya da kaza değil, her türlü acil durumda kritik rol oynadığını bir kez daha ortaya koydu.



Tatbikatlarla Hazır Olma Düzeyi Artırıldı



Gerçekleştirilen müdahalelerin yanı sıra ekipler, çeşitli kurum ve kuruluşlarda yangın ve tahliye tatbikatları da düzenleyerek olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini yükseltti.

Kaynak : PHA