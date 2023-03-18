Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek yolu üzeri 18’inci kilometrede meydana geldi. Esendere köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yük kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyonda bulunan Mahmut Riyhan (57) ve Engin Maço (42) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA