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"Her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyoruz" diyen Anadolu Ajansı, yazılı yaptığı açıklamada kamuoyuna sundukları verilerin ıslak imzalı sonuç tutanaklarına dayandığını belirtti.

Öte yandan Anadolu Ajansı'ndan da iddialara yanıt geldi.

Başkan Yener, veri girişinde aksama veya gecikme sözkonusu olmadığını söyledi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla YSK'yı uyardığına yönelik açıklaması ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, kameralar karşısına geçti.

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.

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