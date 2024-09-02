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Hastanede tedavi altına alınan Sıdıka K.’nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaya'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Kazanın ardından polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, V.M. yönetimindeki 02 AEK 707 plakalı otomobilin Sıdıka K.’ya çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sıdıka K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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