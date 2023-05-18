Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelindeki etkilerini göz önünde bulundurarak üniversitelerde dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023’ten sonra yapılmasını kararlaştırdı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun aldığı kararlarınbugün üniversitelere iletildiği kaydedildi.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok ildeki üniversitelerin yüz yüze eğitim verilen programların sınavlarının yüz yüze, çevrim içi eğitim verilen programların sınavlarının çevrim içi yapılmasına yönelik kararını destekledi.