Tüm Oturumların Soru ve Cevapları Yayında

YKS kapsamında bu yıl;

21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT),

22 Haziran Pazar sabahı Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

22 Haziran Pazar öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları gerçekleştirilmişti.

Tüm oturumların sona ermesinin ardından ÖSYM, aynı gün içerisinde resmî web sitesi üzerinden soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını kamuoyunun erişimine sundu.

Sınav Sonuçları Temmuz'da Açıklanacak

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu da yayınlanacak ve üniversite tercih süreci resmen başlayacak.

Adaylar osym.gov.tr Adresi Üzerinden Takip Edebilir

YKS’ye katılan adaylar, sınavda karşılaştıkları soruların doğru cevaplarını öğrenmek ve netlerini yaklaşık olarak hesaplamak için;

ÖSYM’nin resmî web sitesini (https://www.osym.gov.tr),

Duyurular bölümünü,

"2025-YKS Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları" başlığını kullanabilirler.

Soru kitapçıklarının sadece %10’luk kısmı erişime açılmış olup, adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kendi kitapçıklarını görüntüleyebilecek.

Kaynak : PHA