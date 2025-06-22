YKS, 250 Merkezde Yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21–22 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2025-YKS, 81 il ve Lefkoşa’da toplam 250 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

21 Haziran Cumartesi günü: Temel Yeterlilik Testi (TYT),

22 Haziran Pazar günü sabah: Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

22 Haziran Pazar günü öğleden sonra: Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları yapıldı.

Sınavlara 2 milyon 560 bin 640 aday katıldı.

Yerlikaya: "Huzur ve güven önceliğimizdi"

Bakan Ali Yerlikaya, sınav sürecine dair değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Sevgili öğrencilerimizin büyük bir emekle hazırlandığı 2025 yılı YKS tamamlandı. ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen bu önemli sınav kapsamında, 81 ilimiz ve Lefkoşa’daki sınav merkezlerinde 51 bin 15 polisimiz ve 4 bin 560 jandarma personelimiz görev yaptı. Öğrencilerimizin sınav süreçlerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için görev alan tüm güvenlik personelimize teşekkür ediyorum.”

Yerlikaya, YKS’ye katılan tüm öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere de başarı dileklerini iletti.

Olası Güvenlik Sorunlarına Karşı Tam Koordinasyon

Sınav süreci boyunca sınav merkezleri çevresinde:

Trafik düzeni ve gürültü kontrolü sağlandı,

Acil sağlık ekipleri hazır bekletildi,

Kimlik ve belge kontrolü noktalarında asayiş ekipleri görev aldı.

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre sınav günü olumsuz bir olay yaşanmadı.

Sınav Sonuçları 22 Temmuz'da Açıklanacak

ÖSYM’nin resmi takvimine göre, 2025 YKS sonuçlarının en geç 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler bu tarihten itibaren üniversite tercih sürecine başlayacak.

Kaynak : PHA