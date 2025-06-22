Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti Grup Başkanı Abdurrahman Alkan, CHP Grup Başkanı İmam Bekçi ve İl Genel Meclisi üyeleri tarafından gerçekleştirilen törende, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık’a uzun yıllardır yürüttüğü görevlerdeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Adıyaman’a 20 Yıllık Hizmetin Ardından Plaketle Uğurlandı

İl Özel İdaresi’nde yaklaşık 20 yıldır başarıyla görev yapan Sami Işık, bu süreçte kurum avukatlığı, genel sekreter yardımcılığı ve son olarak genel sekreterlik görevlerinde bulunarak Adıyaman’ın kırsal kalkınmasından altyapı projelerine, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda hizmet verdi.

Plaket takdiminde konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, “Sami Işık, Adıyaman için önemli projelere imza atmış, devlet tecrübesi yüksek bir yöneticidir. Kendisinin bu kente katkıları sadece görev süresiyle sınırlı kalmayacak, iz bırakan hizmetleriyle anılacaktır,” dedi.

Siyasi Parti Temsilcilerinden Ortak Takdir

Plaket töreninde söz alan AK Parti Grup Başkanı Abdurrahman Alkan ve CHP Grup Başkanı İmam Bekçi ise, parti farkı gözetmeksizin kamu hizmetlerinde gösterdiği başarı ve tarafsız duruşu nedeniyle Sami Işık’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.

Sami Işık: “Adıyaman’a Hizmet Etmek Benim İçin Onurdu”

Teşekkür plaketi takdim edilen Sami Işık, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 20 yıldır bu kuruma ve Adıyaman halkına hizmet etmek benim için büyük bir onurdu. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma, İl Genel Meclisi üyelerimize ve bana güven duyan herkese teşekkür ediyorum. Görevim süresince Adıyaman’ın kalkınması ve halkımızın yaşam kalitesinin artırılması için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. Bundan sonraki görevimde de bu sorumluluğu aynı titizlikle sürdüreceğim.”

Kaynak : PHA