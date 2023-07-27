YKS için tercih kılavuzunu yayımlayan ÖSYM, adayların bugün başlayan tercih sürecinin 8 Ağustos'a kadar yapabileceklerini duyurdu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımlayarak tercih sürecini başlattı.

2023-YKS tercih işlemleri, bugün itibariyle başladı. Adaylar tercihlerini, 8 Ağustos'a kadar, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacağı bildirildi.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacağı, başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacağı belritildi.

Yine bu kapsamda ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı ve sadece elektronik ortamda yapılacak tercihlerin işleme alınacağı kaydedildi.