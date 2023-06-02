6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etki bıraktığı illerden birisi olan Adıyaman’da hayatın normale dönebilmesi adına çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, depremde zarar gören yollarda bakım, onarım, yama ve asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, depremin etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmaların şehir genelinde devam edeceğini belirtti. Yetkililer konuşmanın devamında, “Ekiplerimiz depremden kaynaklanan bozulma ve çökmeleri ortadan kaldırmak için kent merkezindeki tüm cadde ve sokaklarda asfaltlama, yama, kaldırım onarım ve tadilat çalışmalarına devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde bozulan tüm yolları onararak vatandaşlarımıza rahat bir ulaşım imkanı sağlayacağız” diye konuştu.

Vatandaşlar ise sürdürülen çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.



Kaynak : PHA