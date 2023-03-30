6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da çok sayıda yıkıma neden oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, incelemede bulunarak, eğitim alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın ziyaretine İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir eşlik ederken AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışmalar ve koordinasyonunu yürüten Artvin Valisi Yılmaz Doruk ile görüştü, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra okulları gezen Yılmaz, depo, sosyal mağaza, mutfak, çamaşırhane, duş gibi alanları inceleyerek, okullarda barınan depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ardından okul bahçesinde açılan çadır sınıflarda destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Kaynak : PHA