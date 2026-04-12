Adıyaman'da 12 Nisan itibarıyla akaryakıt fiyatları yüksek seviyelerde seyrederken, sektör temsilcileri fiyatların küresel gelişmelere bağlı olarak gün içinde değişebildiğine dikkat çekti. Adıyaman'da 12 Nisan itibarıyla akaryakıt fiyatları benzin 64,78 TL, motorin 78,87 TL, LPG 35,44 TL olarak kaydedildi.

'Hafta Sonu Olduğu İçin Fiyat Güncellemesi Söz Konusu Değil'

Yakıt sektöründe hizmet veren Hamza Kaya, akaryakıt fiyatlarının gün içinde sık sık değişebildiğini belirterek, 'Şu an için hafta sonu olması itibarıyla kesin bir bilgi vermem mümkün değil. İndirim olacaksa ya da yeni bir fiyat güncellemesi yapılacaksa genellikle resmi tatillerin olmadığı günlerde, mesai saatleri içinde bize bildirim gelir. Biz de gelen bilgi doğrultusunda akşam vardiyamızı kapatmadan, genellikle gece 23.55 civarında fiyat güncellemesi yaparız. Hafta sonu olduğu için fiyat güncellemesi söz konusu olmaz' dedi.

'Küresel Kriz Fiyatları Etkiliyor'

Küresel bir kriz yaşandığını ifade eden Kaya, 'Akaryakıtı dışarıdan temin ettiğimiz için çok net bir fiyat bilgisi veremiyoruz. Sektörde ciddi olumsuzluklar var, en azından ülkemiz açısından durum böyle' diye konuştu.

Sürücüler Zorlanıyor

Sürücü Zeliha Daş ise, 'Aracın deposunu dolduramadım. Dolduracağımız zaman da kredi kartına başvurarak yapıyoruz, kendi cebimizdeki parayla değil. Zorlanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE