Bıktık artık bu PKK, KANDİL, İMRALI, APO, FETÖ, Pensilvanya muhabbetinden..

Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti..

Son bir kere daha söyleyelim;

Kardeşim PKK’nın da, KANDİL’in de , İMRALI’nın da , FETÖ’nün de ;

İnsan hayatına kast eden hangi örgüt, teşkilat varsa bunların hepsinin de;

Ayrıca kim bu terör örgütleriyle gizli-açık, dolaylı-dolaysız, açık-kapalı kapılar ardında işbirliği içindeyse , bırakın işbirliğini, böyle bir düşüncesi varsa Allah onların bin türlü belasını versin. Lanet olsun, Allah onları kahrı perişan etsin.

Her türlü teröre ve Terör örgütlerine karşı mücadele etmek her iktidarın asli görevidir. Ama HDP’ye oy veren 6 Milyon kişiyi terör örgütü PKK ile aynı kefeye koymak büyük hatadır. Bu bütün partiler için geçerlidir. Her parti bu vatandaşların oylarını almak ister. Kimse “Hayır .. Ben istemiyorum” diyemez.

Tutturmuşlar ; “HDP niçin C.Başkanı adayı çıkarmadı, niçin KILIÇDAROĞLU’na destek veriyor?

Bunları söyleyenlere mecburen şunu hatırlatırız ;

Siz; “HDP’nin Partinize destek olması, adayınıza oy vermesi için Teröristbaşı APO’nun mektubunu Devletin TV’sinde okuttunuz, Kırmızı bültenle aranan APO’nun kardeşi terörist Osman ÖCALAN’ı yine Devletin TV’na çıkarttınız” .. Ama olmadı , partinize ve adayınıza oy vermediler. Ne yapalım vermiyorlar..

Birde eğri oturup doğru konuşalım;

Adamların Genel başkanları içeride, bir çok M.Vekili, Belediye başkanı, İl Başkanı içerde , bütün Belediye başkanları görevden alınıp yerlerine KAYYUM atanmış.. Eee.. Doğru söyleyin bunların taraftarları, bunları destekleyenler kime oy versin, kimi desteklesinler?

Binlerce insan 3-5 yıldır mahkemelerden beraat kararı almış, takipsizlik kararı almış fakat göreve başlatmıyorlar, başvurularına cevap bile vermiyorlar..

Peki bunlar kime oy versin, kime destek olsunlar ?

Kimse yanlış anlamasın ama Lütfen empati yapın siz bunların yerinde olsanız kimi destekler kime oy verirsiniz?

Sayın KILIÇDAROĞLU; “Kimseyle kapalı kapılar ardında gizli kapaklı bir şey konuşmadık, konuştunuz diyen varsa açıklayın” diyor.

Diğer yandan HDP eş başkanı SANCAR da “Biz hiç bir şey talep etmedik” diyor.

O zaman “Kapalı kapılar ardında konuştular” diyenler varsa böyle bir konuşma çıkıp bunları açıklamak zorundalar.

Bu arada “Yok falan terörist, feşmekan terörist şöyle demiş, bilmem kim böyle demiş” diyeceklere şunu hatırlatmak isteriz;

Bu teröristlerin açıklamaları Sayın KILIÇDAROĞLU’na bir şey kazandırmıyor, tam aksine kaybettiriyor. Hatta “Karşı” tarafın işine yarıyor. Dikkat ederseniz yandaş kanallar her gün teröristlerin bu açıklamalarını yayınlıyorlar. Kendi lehlerine, muhalefetin aleyhine olmasa bu açıklamaları yayınlamazlardı. Lütfen bunu da unutmayalım.

Mithat SOLGUN