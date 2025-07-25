Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algin, AK Parti İlçe Başkanı, İl Genel Meclisi üyeleri ve ilgili kurum amirleri ile birlikte projeyi yerinde inceledi ve yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Proje kapsamında, bölgedeki 20 ayrı su kaynağından temin edilen su, HDPE boru sistemi aracılığıyla bir rezervuarda toplanacak. Toplanan suyun yaklaşık 2.500 ila 3.000 dönüm tarım arazisinin sulanmasında kullanılması planlanıyor.

Ayrıca proje ile birlikte kurulacak olan güneş enerjisi panelleri sayesinde sulama sisteminin enerji ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan karşılanarak hem çevre dostu bir yaklaşım sergilenecek hem de enerji maliyetleri azaltılacak.

Yetkililer, proje tamamlandığında tarımsal üretimde verimliliğin artacağını ve çiftçilerin daha sürdürülebilir sulama imkanlarına kavuşacağını ifade etti.

Kaynak : PHA