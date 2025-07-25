Tutdere: “Milletin iradesine yeniden kavuşmak istiyorum”



Sevdikleri yalnız bırakmadı

Kelepçesinin çıkarıldığı anlarda Başkan Tutdere’nin yanında olan eşi ve çevrede toplanan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı. Tutdere’ye destek için evinin önüne gelen kalabalık, alkışlarla kararı kutlarken, sık sık “Adalet”, “Tutdere halkın iradesidir” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları yükseldi.



“Türkiye'nin vicdanı bu kelepçeyi kabul etmedi”

Tutdere, gelişme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan süreci "haksız ve hukuksuz bir uygulama" olarak nitelendirdi. Hukukçu kimliğiyle adalete olan inancını hiç yitirmediğini belirten Tutdere şunları söyledi:



“Maruz kaldığımız haksız ve hukuksuz uygulama sonucu ayağımıza takılan kelepçe, mahkemenin hukuka uygun verdiği karar doğrultusunda söküldü. Türkiye'nin vicdanı bu kelepçeyi başından beri kabul etmemişti.”



“Görevime dönmek en büyük dileğim”

Tutdere, Adıyaman halkının kendisine verdiği yetkiyi ve emaneti asla unutmadığını vurgulayarak, yeniden görevine dönme arzusunu şu sözlerle dile getirdi:



“Umudum ve dileğim, kısa süre içerisinde Adıyaman halkının saf ve temiz oylarıyla bize teslim ettikleri görevime dönmek ve kaldığımız yerden halkımıza hizmet etmektir. 6 Şubat'ın yaralarını sarmak adına halkımız ve ekibimizle birlikte aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.”



“Her kesimden dayanışma gördük”

Tutdere, açıklamasında bu süreçte yalnız bırakılmadığını belirterek, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, meslektaşları, farklı siyasi görüşlerden yurttaşlar ve Adıyamanlı hemşerilerine teşekkür etti:



“Bu süreçte evime kadar gelerek ziyarette bulunan ve destek olan tüm hemşehrilerime, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Süreci büyük bir emekle takip eden kıymetli meslektaşlarıma, avukatlarımıza ve dayanışmalarını esirgemeyen herkese gönülden minnettarım.”



“Milletin iradesine sahip çıkacağız”

Başkan Tutdere, açıklamasının sonunda görevlerinden uzaklaştırılan diğer belediye başkanlarını da hatırlatarak, dayanışma vurgusunu yineledi:



“İnşallah kısa süre içinde milletin iradesi olan tüm belediye başkanlarımız ve adalet bekleyen herkes özgürlüğüne kavuşur.”



Kamuoyunda geniş yankı buldu

Mahkeme kararı, Adıyaman’da hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda olumlu karşılandı. Tutdere’nin açıklamaları ve kapı önünde yaşanan duygusal anlar sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok yurttaş, “Tutdere görevine dönmeli” çağrısıyla dayanışma mesajları paylaştı.



Başkan Tutdere’nin görevine iade edilip edilmeyeceği merakla beklenirken, Adıyaman’da halkın gözü yeniden belediye binasına çevrilmiş durumda.