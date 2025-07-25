Adıyaman Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Doç. Dr. İshak Şan, Sincik ve Gerger ilçelerindeki mahalle ve köy muhtarları ile kurum müdürlerinin katıldığı toplantılarla ilçelerin sorunlarına yönelik önemli adımlar attı.

Sincik ilçesinde başlayan ziyaretlerde; Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ile önceki dönem Kahta İlçe Başkanı Mehmet Reşat Turanlı da hazır bulundu. Heyet, Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Mehmet Korkut ve AK Parti İlçe Başkanı Fikret Öksüz’ü ziyaret etti. Ardından Sincik Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, tüm kurum müdürleri ve muhtarların katılımıyla bölgenin ihtiyaçları detaylı şekilde ele alındı. Muhtarların talepleri not alınırken, esnaf ve vatandaşlarla da görüşülerek ilçenin genel durumu değerlendirildi.

Programın ikinci durağı olan Gerger’de ise; Gerger Kaymakamı Mesut Bolat ziyaret edildi. Burada da kurum müdürleri ve mahalle ile köy muhtarlarının katılımıyla yapılan toplantıda ilçenin sorunları ve talepleri dinlendi, çözüm önerileri değerlendirildi.

Doç. Dr. İshak Şan, “Sincik ve Gerger ilçelerimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yerinde tespitlerle sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üreteceğiz” dedi.

Kaynak : PHA