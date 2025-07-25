Toplantıya Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, İnlice Belediye Başkanı Abuzer Yakan, İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Karaca ve Sait Kısacık, AK Parti Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz ile kurum müdürleri eşlik etti.

Muhtarların mahalle ve köylerine yönelik taleplerini dinleyen yetkililer, saha çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Şan, “Her zaman vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan muhtarlarımızın hizmetkârı olmaya devam edeceğiz,” açıklamasında bulundu.

Milletvekili Şan, Sincik ilçesinde sürdürülen kamu yatırımlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında, altyapı, eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarında hayata geçirilen projelerin vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu vurguladı.

“AK Parti olarak yerel kalkınmaya verdiğimiz önem doğrultusunda Sincik ilçemize yönelik hizmetlerimiz aralıksız devam etmektedir. İlçemizin ihtiyaçlarına göre planlanan projelerle daha yaşanabilir, daha güçlü bir Sincik hedefliyoruz,” ifadelerini kullanan Şan, muhtarlar toplantısıyla talepleri doğrudan dinlediklerini belirtti.

“AK Parti’nin yatırım politikası sadece bugünü değil, ilçemizin geleceğini şekillendirme vizyonunu taşımaktadır,” diyen Şan, yeni proje önerileri ve yerinde çözüm odaklı yaklaşımla yatırımların sürdürüleceğini, vatandaşların desteğiyle Sincik’in kalkınma sürecinin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Program kapsamında Milletvekili Şan ve beraberindeki heyet, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut’u da makamında ziyaret etti.

Ziyarette; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Kaymakam Fatih Yıldız, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, İl Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin, Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, önceki dönem Kahta İlçe Başkanı Mehmet Reşat Turanlı ve teşkilat üyeleri yer aldı.

Milletvekili Şan, Başkan Korkut’a görevinde başarılar dileyerek, “Rabbim daim güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin,” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve yerel hizmetler konularının değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PHA