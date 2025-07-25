Kaymakam Aslan, Eskişehir’de 4–6 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Aycan Önal Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Gülle Atma branşında 9,28 metrelik derecesiyle U-13 Türkiye Şampiyonu olan Mehmet Ervural’ı, Kırklareli’nde 26 Haziran–1 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hayrullah Çamalan Türkiye Gençler Muay Thai Şampiyonası’nda Alt Gençler 48 kg Türkiye Şampiyonu olan Berfin Polat’ı ve Üst Gençler 54 kg Türkiye İkincisi olan Selin Topal’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyaret, sporcularla yapılan sohbet ve başarı dilekleriyle sona erdi.

Kaynak : PHA