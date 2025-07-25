Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bir haftalık süreçte 12 mahallede 7 bin 337 ton asfalt ve yama malzemesi kullanıldı; kaldırımlar, bordür taşları ve yol yüzeylerinde onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kentte ulaşım konforunu artırmak ve altyapı çalışmalarının ardından ortaya çıkan yol tahribatlarını gidermek amacıyla yürütülen çalışmalarda, asfalt serimi, yama, bordür ve parke taşı döşeme işlemleri titizlikle devam ediyor.

Ekipler, Esentepe, Sümerevler (Feleket küme evleri), Yeni Mahalle, Yeşilyurt, Karapınar, Turgut Reis, Mehmet Akif, Cumhuriyet, Yunus Emre, Yeni Sanayi, Alitaşı ve Fatih mahallelerinde 8 ayrı ekiple çalışmaları sürdürüyor.

Refüj ve kavşaklardaki bordür taşlarının yenilenmesine de devam eden ekipler, zamanla aşınan taşları değiştirerek hem trafik güvenliğini artırmayı hem de şehir estetiğini korumayı hedefliyor.

Ayrıca, altyapısı tamamlanan alanlarda kaldırım ve yol düzenlemeleriyle üstyapı daha kullanışlı hale getiriliyor. Bozuk kaldırım ve yollar onarılarak, hem yayalar hem sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunuluyor.

Kaynak : PHA