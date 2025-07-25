Ramazan Çarşısı’nda düzenlenen etkinlikte kursiyerler, öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu. Gösteride genç yetenekler, sahne performanslarıyla beğeni topladı.

Etkinliğe katılan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kursiyerlerle sohbet ederek başarılarını tebrik etti. Başkan Hallaç açıklamasında, “Gençlerimizin sanata yönelmesi ve yeteneklerini keşfetmeleri bizler için son derece kıymetlidir. Kahta Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal faaliyetleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Yaz Sanat Kursları’nın gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sunduğu belirtilirken, veliler programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kahta Belediyesi ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Kaynak : PHA