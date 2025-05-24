Rejeneratif ve estetik tıpta kök hücre yöntemleri günümüzde öne çıkıyor. Eksozomlar özellıklede yenidoğan göbek bağı dokusundan elde edilenler ise özellikle son yılların en önemli buluşlarından biri olarak gösteriliyor. Doku yenilenmesi için büyük önem taşıyan eksozomlar, teknolojinin ilerlemesi ilebirlikte cilt sağlığı ve güzelliği için yeni nesil tedavi yöntemi olarak karsımıza cıkmaktadır.

* Eksozom Nedir?

* Eksozom Tedavisi Nedir

* Eksozom Tedavisi Nasıl Yapılır?

* Eksozom Tedavisi na Kadar Sürer

* Eksozom Kök Hücre Tedavisi Kaç Seans Uygulanır?

* Eksozom Tedavisi Faydaları Nelerdir?

Eksozom Nedir?

Eksozomlar, yüksek miktarda, aminoasitler vitaminler büyüme faktörü içeren mezenkimal kök hücrelerin laboratuar ortamında yüksek teknoloji ile saflaştırarak elde edilen protein içerikli keseye benzeyen yapılardır. Yenidoğan göbek bağı dokusundan üretilen eksozomlar laboratuarda spesifik işlemlerle yüksek oranda yoğunlaştırılıp saflaştırılarak elde edilen faydalı kesecikleridir. Eksozomlar çok küçük 30-200 nm çapındadır. Hücrelerimizden cok daha küçük olan bu kesecikler uygulandığı bölgenin hücrenin fonksiyonlarını güçlendirmekte ve o hücreyi onarıp gençleştirebilme yeteneğine sahiptir.

Eksozom Tedavisi Hangi Durumlarda Yapılır?

Eksosom tedavisi, rejenaratif bütünsel tıpta ve estetik amaçlı yapılmasının yanı sıra bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır., cilt gençleştirme eklem içi uygulamalar, fizik tedavi ve ortopedide plastik rekonstrüktif cerrahide ameliyat sonrası veya öncesinde ,Leke tedavisi, , atopik egzama akne izi tedavisi, saç dökülmesi, yanık tedavisi, kopan uzuvların kısmı tedavisinde yara iyileşmesi gibi birçok alanda kullanılıp güzel sonuçlar alınabilmektedir. Her bir farklı uygulama için geliştirilmiş özel exozom tipleri ve kombinasyonları vardır. Yani yüze uygulanacak bir exozom çeşidi ile eklem içine yapılan saça yapılan farklı exozom yapıları olabilmektedir.

Eksozom Tedavisi

Eksozom ürünleri homojen olarak sıvı olduğunda steril şekilde soğuk zincir ile saklanmaktadır. Diğer kuru toz exozomlarda soğuk zincire gereksinim duyulmamaktadır.Uygulamadan yaklaşık yarım saat önce hastanın cildi temizlenerek anestezik krem sürülür. Eksozom tedavisinde laboratuarda yüksek teknoloji kullanılarak kök hücrelerden alınan eksozomlar istenilen bölgeye cilt altına mikroiğneler yardımı ile enjekte edilmektedir. Eksozom süspansiyonu enjekte edildikten kısa bir süre sonra hasarlı olan hücrelerde onarım başlatmaktadır. Hastalar işlem sonrası günlük yaşantılarına rahatlıkla devam edebilmektedir.

Eksozom Tedavisi Ne Kadar Sürmektedir?

Eksozom hücre saç,eklem içi uygulama, cilt gençleştirme tedavisi amaçlıyla yapılan işlemlerde ortalama 20- 30 dakika sürmektedir.

Eksozom Kök Hücre Tedavisi Kaç Seans yapılaması uygundur?

İstenilen bölgeye yapılacak olan eksozom tedavisi genellikle tek seans seklinde uygulanmakla birlikte kişinin durumuna ve problemine göre degişebilmektedir.Çogu zaman tek kez yapılan bu işlem sonrasında süreç içinde ortalama 1 ay içinde istenen sonuç elde edilebilinmektedir.

Eksozom hücre uygulanır uygulanmaz çabucak hasarlı olan kısımdaki hücrelerin tamir ve gençleştirme işlemi başlamaktadır. Eksozom hücrenin tamir yenileme onarım gücü oldukça etkili ve yüksektir.

Tedavi edilecek duruma veya hastalıga göre tedavi kişiye özel planlanır. Örnek vermek gerekirse saç tedavilerinde bu süreç biraz daha uzun olabilmekte iken anti aging amaçlı işlemler daha hızlı olabilmektedir. İşlemler çoğu zaman 1-2 hafta arayla yapılmaktadır.Yapılan cerrahi işlemler sonrasında da saç ekiminden sonrada uygulanabilmektedir.

Eksozom Tedavisi Faydaları Nelerdir?

Kök hücre tedavilerinden farklı olarak Ekozozom tedavisinde , hastadan kemik iliği veya karın yağı kan alınmaz. Bu sebeble kök hücre tedavisine nazaran çok daha pratik bir yöntem olmasıyla bilinir.

Kaynak:https://www.instagram.com/emeraldaestheticturkey/