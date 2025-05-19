“Kamu kaynaklarıyla eğlence vicdanlarda yara açar”

Demir, “6 Şubat 2023 depreminin üzerinden geçen iki yıla rağmen, Adıyaman’da binlerce insan halen barınma sorunu yaşamaktadır. Geçici konteynerlerde yaşamaya çalışan yurttaşlarımız, altyapı eksiklikleriyle, işsizlikle, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim gibi birçok sorunla mücadele etmektedir. Böylesi bir tabloda, kamu kaynaklarıyla eğlence organizasyonları düzenlemek halkın vicdanında derin bir yara açmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Halk yas tutarken normallik görüntüsü verilmemelidir”

Belediyenin önceliğinin halkın temel ihtiyaçlarına çözüm bulmak olması gerektiğini ifade eden Demir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Depremin izleri henüz silinmemiş ve hayat normale dönmemişken, belediyenin önceliği eğlence değil, yaraların sarılması için gayret etmek olmalıdır. İnsanlar hâlâ yıkılmış binalarının enkazına bakarak yas tutarken, bir konser ile ‘normallik’ görüntüsü vermeye çalışmak halkın hassasiyetleriyle uyumlu değildir.”

“Konser bütçesi halkın ihtiyaçları için harcansın”

Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı, Adıyaman Belediyesi’ne çağrıda bulunarak konserin iptal edilmesini talep etti:

“Konser için ayrılan bütçe, halkımız için barınma, altyapı onarımı ve sosyal destek projelerine yönlendirilsin. Çünkü Adıyaman’ın gerçek gündemi müzik ve eğlence değil, hayatta kalma mücadelesidir. Bu nedenle belediyenin bu kararını gözden geçirmesini ve konseri iptal etmesini talep ediyoruz.”

Kaynak : PHA