Gerçekleşen ziyarette, Adıyaman’daki güncel gelişmeler, yatırımlar ve bölgesel projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

“Adıyaman’daki çalışmalar ele alındı”

Ziyarette, kentteki güncel gelişmeler, yatırımlar ve devam eden projeler ele alındı. Adıyaman’ın ekonomik ve sosyal kalkınması üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

“Adıyaman’ın kalkınma projeleri masaya yatırıldı”

Görüşmede, şehrin geleceğini şekillendirecek yatırımlar ve sürdürülen projeler hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak : PHA