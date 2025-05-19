Kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Bardakçı Otel önünden Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi’ne kadar Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

“Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi’nde görkemli kutlama”

Kutlamaların devamında Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi’nde program düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, günün anlam ve önemine dair konuşmasında 19 Mayıs’ın bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu ve Atatürk tarafından gençlere emanet edildiğini vurguladı.

“Spor ve Kültürel Etkinliklerle Dolu Program”

Etkinlikler kapsamında, spor branşlarında gösteriler, folklor performansları ve yerel sanatçılar tarafından konserler gerçekleştirildi. Şiir dinletileriyle kutlamanın anlamı pekiştirildi.

“Başarılı sporcular ödüllendirildi”

Kutlamalar sonunda, ulusal düzeyde dereceye giren başarılı sporculara ödülleri takdim edildi. Program, protokol üyelerinin gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak : PHA