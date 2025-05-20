Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Suat Kılıç, sürece dair kamuoyunda dolaşan mesajlar ve gelişmeleri yalnızca halka açık kaynaklardan takip edebildiklerini belirtti. Kılıç, devletin ve ilgili kamu otoritelerinin Meclis’te temsil edilen partileri doğrudan bilgilendirmemiş olmasını eleştirdi.

"Süreç şeffaf değil, liderler doğrudan bilgilendirilmeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Kılıç, konunun ciddiyeti ve siyasi yükü gereği, Meclis’te temsil edilen tüm parti liderlerinin doğrudan bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. "Sayın Cumhurbaşkanı, liderler zirvesi toplamalı, süreci birinci elden açıklamalı ve partilerin kaygılarını gidermelidir" diyen Kılıç, aksi durumda bu sürece katkı vermelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

"Mesajlar çelişkili, devlet nerede?"

DEM Parti ile İmralı ve PKK kaynaklı açıklamaların kamuoyuna çelişkili mesajlar olarak yansıdığını savunan Kılıç, "Devletin olmadığı, hükümetin açıklama yapmadığı bir süreçte doğru istikameti nasıl belirleyeceğiz?" diye sordu. PKK’nın sözde fesih kararında Türkiye’ye yönelik kullanılan ifadeleri eleştiren Kılıç, “Soykırım suçlaması diaspora Ermenilerinin söylemidir. Bu ağızdan yapılan açıklamalar karşısında sessiz kalmak Türkiye'yi uluslararası alanda zor durumda bırakır” dedi.

"KCK ve PYD tasfiye edilmeden bu sürecin bir anlamı yok"

Suriye’deki gelişmelere de değinen Suat Kılıç, sadece PKK’nın tasfiye edilmesinin yeterli olmayacağını, KCK ile PYD/YPG’nin de tasfiye edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca bu süreç yürütülürken eş zamanlı olarak yapılan sivil Anayasa tartışmalarını da eleştirerek, "Pazarlıkla Anayasa yapılmaz, anayasa toplumsal mutabakatla yapılır" ifadelerini kullandı.

"100 kişilik komisyonun pratik bir karşılığı yok"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis'te komisyon kurulması önerisini değerlendiren Kılıç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Meclis’te 100 kişiyle kurulacak bir komisyonun fiilen, hukuken ve pratikte bir karşılığı olmayacaktır. Mevcut şartlarda Yeniden Refah Partisi'nin bu komisyona katılması mümkün değildir. Bilgilendirme yapılır, liderler zirvesi düzenlenir ve kaygılarımız giderilirse, bu konudaki pozisyonumuzu yeniden değerlendiririz.”

"Yeterli bilgi yoksa destek veremeyiz"

Sürecin kimlerle başlatıldığını ve nasıl yürütüldüğünü bilmediklerini vurgulayan Kılıç, "Biz bu yolculuğa kimlerle çıkıldığını bilmiyoruz. Onlarla devam etmek istiyorlarsa buyursunlar. Ancak biz bu konuda adım atabilmemiz için önce bilgilendirilmeliyiz" dedi.

Kaynak : PHA