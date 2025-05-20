DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlara Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de eşlik etti. CHP heyetinde ise Özgür Özel’in yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yer aldı.

Gündem: Demokratik çözüm ve Meclis rolü

Görüşmenin temel gündeminin, PKK’nın fesih kararının ardından Türkiye'de barış, demokratik çözüm süreci ve Meclis’in bu süreçte oynayabileceği rol olduğu öğrenildi. Hatimoğulları’nın daha önce TBMM’de yaptığı konuşmada da dile getirdiği gibi, yeni sürecin çözüm adresinin TBMM olması gerektiği vurgusu bu ziyaretlerde de öne çıkıyor.

Önce DEVA ve Saadet, şimdi CHP

DEM Parti heyeti dün ilk olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya gelmişti. Bugün ise CHP ile temaslarını sürdüren heyet, saat 16.00’da Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Fatih Erbakan ile de görüşecek.

Açıklama beklenmiyor

Görüşmenin ardından iki parti tarafından ortak bir açıklama yapılması beklenmiyor. Ancak siyasi kulislerde, DEM Parti'nin barış sürecine ilişkin öneri dosyasını muhatap partilere sunduğu ve önümüzdeki günlerde Meclis’te barış ve demokratik toplum çalışmaları için komisyon kurulması önerisinin tüm partilerle görüşüleceği belirtiliyor.

DEM Parti heyetinin AK Parti ve MHP ile de temas kurması ve siyasi çözüm arayışlarını çoklu istişarelerle sürdürmesi bekleniyor. Görüşmelerin, siyasi partiler arasında yeni bir mutabakat zeminini oluşturup oluşturmayacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.

Kaynak : PHA