AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Alkayış ile İl Başkanı F. Bülent Kablan’ın birlikte taktığı parti rozetiyle Yıldız, resmen AK Parti saflarına katılmış oldu.

“Yol arkadaşlarımız Türkiye Yüzyılı’nın neferleridir”

Katılım töreninde konuşan AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, Yıldız’ın partiye katılımının, AK Parti’nin halk nezdindeki karşılığını ve teşkilatın büyümesini ortaya koyduğunu belirterek, şunları söyledi:

⁠“Sayın İrfan Yıldız’ın partimize katılımı, davamızın millet nezdindeki karşılığını ve büyüyen kadrolarımızı bir kez daha ortaya koymuştur. AK Parti, ilk günkü inanç ve kararlılıkla yoluna devam ederken, bu kutlu yürüyüşe katılan her bir dava arkadaşımız, Türkiye Yüzyılı idealinin güçlü bir neferidir. Kendisini aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”

“Teşkilatımıza duyulan güven her geçen gün artıyor”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı F. Bülent Kablan ise yaptığı açıklamada, partiye duyulan ilgi ve teveccühün artarak devam ettiğini vurguladı:

⁠“Milletimizle kurduğumuz güven ilişkisi ve sahadaki duruşumuz sayesinde partimize duyulan ilgi ve teveccüh her geçen gün artıyor. Sn. Yıldız’a ailemize hoş geldin diyor, birlikte nice güzel hizmetlerde bulunmayı diliyorum.”

AK Parti Adıyaman teşkilatı, yeni katılımlarla sahadaki çalışmalar dahada hızlanarak devam edeceğini belirtti.

