Aydal, yazılı açıklamasında, Suriye coğrafyasında toplam 82 örgütün faaliyet gösterdiğini, bunlardan 28’inin Selefi-Vehhabi çizgide olduğu bilgisini paylaştı. “Şam’a ilk girdiği belirtilen örgüt HTŞ (Heyet Tahrir el-Şam), El Kaide ve El Nusra’dan destek alıyor” diyen Aydal, ilerleyen dönemde bu örgütlerin güç ve çıkar paylaşımı nedeniyle birbirlerine düşmesinin yüksek ihtimal olduğunu vurguladı.

“YPG, PKK ve İsrail Kârlı Çıktı”

Suriye’de yaşanan gelişmelerden şu ana kadar en çok Fırat’ın doğusunu işgal eden YPG, PKK ve bağlantılı gruplar ile İsrail’in kazançlı çıktığını savunan Aydal, “İsrail, işgal ettiği Golan Tepeleri’nden Şam’a doğru ‘tampon oluşturuyorum’ diyerek bir bölgeyi daha fiilen ele geçiriyor” ifadesini kullandı. Aydal, Golan Tepeleri’nin İsrail için stratejik önemine de değinerek, bu bölgenin su kaynaklarının İsrail’in ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini karşıladığını hatırlattı.

“Tuzağa Düşülmemeli”

Aydal, bölgede bazı güçlerin Halep dahil olmak üzere Suriye kuzeyindeki bölgelerle Kürt bölgelerini ve Kuzey Irak’taki Barzani yönetimindeki bölgeleri, Türkiye’nin de dahil edilmesiyle bir federasyon çatısı altında birleştirme senaryosu olabileceğini iddia etti. Bu senaryonun Türkiye’yi parçalama girişimlerine zemin hazırlayabileceğine dikkat çeken Aydal, “Bu tuzağa düşülmemelidir” uyarısında bulundu.

Bölgedeki su kaynaklarının stratejik önemine değinen Aydal, Fırat ve Dicle başta olmak üzere nehirlerin gelecekte yaşanabilecek su savaşlarında kilit rol oynayabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA