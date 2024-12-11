Erdoğan, Gazze’de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere dayanışma mesajı gönderdi. Suriyeli kardeşlerine de seslenen Erdoğan, Suriye halkının 61 yıllık zulümden sonra özgürlüklerine kavuştuğunu belirterek, “Türkiye, tarih boyunca mazlumlara sığınak olmuş, alicenap bir ülkedir. Dinine, ırkına, rengіне bakmadan kapımıza gelen herkese yardım elini uzattık” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, Suriye Krizine Her Zaman Vicdan Odaklı Yaklaştı”

Türkiye’nin Suriye krizinde en başından bu yana insani ve vicdani bir tutum sergilediğini kaydeden Erdoğan, “Suriyeli muhacirleri 13 yıl boyunca ensar ruhuyla misafir ettik. Irkçı söylemlere ve nefret politikalarına rağmen insanlık görevimizi aksatmadık. Türkiye’nin tavrı nettir. Diktatörlüğün ne olduğunu görmek isteyenler Suriye’de yaşananlara bakmalıdır” şeklinde konuştu.

“Irkçı Nefret Söylemlerine İzin Vermedik”

Muhalefetin mültecilere yönelik tutumunu eleştiren Erdoğan, “Sırf seçimde 3-5 oy fazla almak için mazlumları hedef haline getirmeye çalışanlar oldu. Ancak milletimizin irfanı, bu utanç senaryolarına izin vermedi” dedi. Suriye’de oluşacak barış atmosferinin gönüllü geri dönüşleri artıracağını vurgulayan Erdoğan, “Gönüllü geri dönüş sürecini vakarla yürüteceğiz” ifadesini kullandı.

“Farklılıklar Yerine Ortak Noktalara Odaklanmalıyız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gelişmelerin toplumsal dayanışma ve kardeşliğin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Görüş ayrılıklarımızı, mezhep ve meşrep farklılıklarını geriye itip aynı hedef ve değerler etrafında kenetlenmeliyiz. Bir olursak saldırılar karşısında yıkılmaz bir kale oluruz, ancak birbirimize düşersek etrafımızda dolaşan çakallara av oluruz” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, insan hakları kavramının dünyada siyasallaştırıldığını ve belli kesimlere imtiyaz tanındığını savunarak, Türkiye’nin her zaman hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için çaba gösterdiğini, başörtüsü yasağının kaldırılması ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın kurulmasının bu yöndeki adımlardan bazıları olduğunu hatırlattı.

Kaynak : PHA