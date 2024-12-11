Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cami, cemevi ve taziye evlerinde periyodik olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla, ibadethanelerin temizliğini sağlamaya devam ediyor. Vatandaşlar, bu kapsamlı ve düzenli hizmet için Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve ekiplere teşekkür etti.

“Hassasiyet İçin Teşekkür Ederiz”

Ebubekir Sıddık Camii İmam Hatibi Hasan Doğan, belediye ekiplerinin hizmetinden memnun olduklarını belirterek, “Allah razı olsun. Bu hizmetlerin devamını diliyoruz” dedi.

Alevi Kültür Dernek Başkanı Hasan Çalış ise, “Başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm personeli tebrik ediyoruz. Halılarımızı yıkadılar, genel temizliğimizi yaptılar. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA